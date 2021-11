Prefeitura de Nonoai – RS encerra inscrições de Processo seletivo nesta sexta-feira (26)

A Prefeitura Municipal de Nonai, no estado do Rio Grande do Sul, encerra inscrições nesta sexta-feira (26). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 03 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Artesão (1 vaga);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Médico Clínico Geral (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 994,65 a R$ 9.946,50 ao mês, por carga horária de de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 26 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Objetiva Concursos, ou presencialmente, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), localizado na Avenida Rocha Loires, nº 240, Centro, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, em dias úteis. O valor da inscrição está fixado em R$ 22,60.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; legislação; conhecimentos gerais e atualidades; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicada no dia 19 de dezembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ARTESÃO: Desenvolver atividades de artesanato em Oficinais Terapêuticas voltadas ao resgate da pessoa com sofrimento mental, através de atividades criativas para desenvolver a socialização e participação social do sujeito; desenvolver atividades manuais com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, grupo de pessoas com Deficiência (PCDs) e Grupos de Terceira Idade, proporcionando complementação de renda familiar, fortalecimento do protagonismo/autonomia do indivíduo e integração grupal; entre outras atividades.

FISIOTERAPEUTA: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para tratamento no entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterapêuticas de cada paciente em função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterapêuticas com vista à determinação da capacidade funcional; entre outras atividades.

MÉDICO CLINICO GERAL: Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; examinar funcionários públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a funcionários públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de exame e verificação; entre outras atividades.

EDITAL 02/2021