Prefeitura de Penedo inicia pagamento da folha de pessoal do mês de novembro

Salário de todo funcionalismo municipal pago em dia e dentro do mês trabalhado

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo inicia nesta quarta-feira, 24, o pagamento da folha do pessoal efetivo e contratado referente ao mês de novembro.

A quitação do salário de todo funcionalismo municipal de Penedo dentro do mês trabalhado começa com a faixa denominada Demais Secretarias.

Na quinta-feira, 25, a gestão Crescendo Com Seu Povo paga todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O cronograma da folha será concluído na sexta, 26, com o pagamento do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e o 13º salário dos funcionários nascidos em novembro.

Pagar o salário dos servidores da Prefeitura de Penedo em dia é compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com toda classe trabalhadora do município.

MEI

Os microempreendedores individuais (MEIs) que prestam serviço para a administração municipal recebem a partir de 09 de dezembro, calendário com as seguintes datas:

09/12 – MEI a serviço da faixa denominada Demais Secretarias

10/12 – MEI a serviço da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

13/12 – MEI a serviço da Secretaria Municipal de Saúde

14/12 – MEI a serviço da Secretaria Municipal de Educação