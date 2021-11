Prefeitura de Piaçabuçu disponibilizará ônibus para alunos irem fazer a prova do Enem

Através de comunicado a prefeitura de Piaçabuçu, através da Secretaria Municipal de Educação, informou a todos os alunos e ex-alunos da rede pública de educação, que estará disponibilizando dois ônibus para transportar a todos que irão realizar a prova do ENEM neste domingo (21).

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Gutto Beltrão, a oferta dos transportes tem como objetivo a mobilidade mais dinâmica e sem preocupação por parte dos candidatos que realizarão as provas. Gutto informou que o ponto de encontro será em frente a Escola Estadual Correia Titara com horário previsto para às 11 horas.

“Agradeço ao prefeito Djalma Beltrão por entender a nossa preocupação e prontamente nos dar carta branca para que pudéssemos organizar a logística do transporte. É importante lembrar também aos ex-alunos que estarão realizando a prova, que será necessário fazer o agendamento pelo WhatsApp (82) 9 9404-5351, pois com isso, poderemos promover uma melhor organização e contemplar a todos, desejando desde já uma boa sorte aos nossos alunos e ex-alunos”, finalizou Gutto Beltrão.