Prefeitura de Pitanga – PR divulga Processo seletivo para Professor

A Prefeitura Municipal de Pitanga, no estado do Paraná, divulga a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para Professor da Educação Básica do primeiro ao quinto ano e da Educação Infantil, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.372,48, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 1º de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS



O processo seletivo contará com apenas prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exercer atividades técnico-pedagógicos que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, propõem estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; entre outras atividades.

EDITAL 01/2021