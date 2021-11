Prefeitura de Rio Claro – SP divulga Processo seletivo para Professor

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Rio Claro divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher um vaga no cargo de Professor de Educação Básica II – PEB II – educação física.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O salário oferecido será no valor de R$ 17,72 por hora/aula, acrescido de vale alimentação de R$ 490,00 e vale transporte.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Avança SP. O valor da inscrição está fixado em R$ 79,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação educacional e esportiva, e conhecimentos específicos e pedagógicos. As avaliações serão realizadas no dia 9 de janeiro de 2022, às 9h.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA

Participar da elaboração da proposta pedagógica educacional e esportiva; – Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica educacional e esportiva; – Executar ações que permitam garantir a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos; – Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; – Ministrar aulas e cumprir tarefas relacionadas ao cumprimento dos dias letivos do calendário escolar; – Ministrar treinamentos físicos, esportivos e expressivo e cumprir tarefas relacionadas ao cumprimento dos dias letivos da instituição; – Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; e – Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.

EDITAL 03/2021