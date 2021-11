Prefeitura de São João Batista – SC anuncia Processo seletivo: Até R$3,1 mil

A Prefeitura Municipal de São João Batista, no estado de Santa Catarina, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor Arte 1º ao 9º ano; Professor Arte/ Música; Professor Ciências 6º ao 9º ano; Professor de Educação Infantil Creche; Professor História 6º ao 9º ano; Professor de Língua Inglesa 1º ao 9º ano; Professor Matemática 6º ao 9º ano; Professor Língua Portuguesa 6º ao 9º ano; Professor de Educação Física Pré ao 9º ano; Professor de Informática; Professor Educação Infantil Pré-Escola; Professor Ensino Religioso 6º ao 9º ano; Professor Geografia 6º ao 9º ano; Professor Fundamental I 1º ao 5º ano; Psicólogo; Secretário Escolar; Zelador Vigilante; Instrutor de Fanfarra; Mestre de Obras; Monitor Escolar; Nutricionista; Orientador Educacional; Auxiliar de Serviços Gerais; Condutor de Veículo Pesado; e Fonoaudiólogo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 504,66 e R$ 3.196,06, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; e legislação. As avaliações serão aplicada no dia 20 de dezembro de 2021, às 19h30.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 009/2021