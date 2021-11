Prefeitura de São Ludgero – SC anuncia novo Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Ludgero abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 10 vagas, em caráter temporário, no cargo de serviços gerais (feminino e masculino). O salário oferecido mensal é de R$ 1.380,75, acrescido de R$ 200,00 de insalubridade, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de novembro de 2021, mediante preenchimento do formulário de inscrição presente no site da Prefeitura Municipal.



PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) a ser aplicada no dia 21 de novembro de 2021, às 9h, no Centro de Educação Professor Henrique Buss, situado na avenida Santos Dumont, nº 484, Parque das Acácias.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

SERVIÇOS GERAIS I: Serviços de limpeza geral de áreas, internas ou ambientais, em repartição ou estabelecimento, prepara e serve alimentação, lanche, água e preparo de refeições e lanches e distribuição aos alunos, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e promovendo a limpeza de refeitórios e cozinha; limpeza da secretaria (piso, vidros, paredes), jardins, garagens e calçadas; entre outras atividades.

SERVIÇOS GERAIS II: Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; executar trabalhos braçais; executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e lavagens dos veículos e peças; executar serviços de limpeza e manutenção de praças, ruas e ajardinamento de canteiros públicos; executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das placas; manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão; requisitar material necessário aos serviços; entre outras atividades.

EDITAL 06/2021