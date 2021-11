Prefeitura de Sertãozinho – SP abre novo Processo seletivo para Professor

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho, no estado de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de professores em diversas especialidades na secretaria de educação.

As vagas destinadas são para os cargos de PEB II – Matemática; PEB II – História; PEB II – Ciências; PEB II – Geografia; PEB II -Inglês; Professor de Ensino Básico I (PEB I); PEB II -Educação Física; PEB II -Artes; e PEB II – Língua Portuguesa.

O salário oferecido varia entre R$ 20,88 a R$ 24,31 hora/aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Omni Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 10,50.



PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos pedagógicos; conhecimentos gerais e atualidades; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de dezembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I: Atua na Educação Infantil (0 a 5 anos) e no Ensino Fundamental nas classes de 1º ao 5º ano; Planeja diariamente as aulas e as atividades e faz a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos; Participa das atividades de planejamento e das atividades orientadas para o desenvolvimento profissional do professor, pelo tempo determinado pela Unidade Escolar; Administra aulas de acordo com Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; entre outros.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II: Ministra aulas de componentes curriculares do ensino fundamental, trabalhando os conteúdos teóricos e práticos pertinentes. Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa, para possibilitar-lhe a aquisição de conhecimentos e proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades; entre outros.

EDITAL 012/2021