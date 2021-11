Prefeitura de Sud Mennucci – SP abre Processo seletivo na área da educação

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Sud Mennucci abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em diversas especialidades na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Básica II – Área de Matemática Componente: Matemática; Professor de Educação Básica II – Área de Linguagens Componente: Inglês; Professor de Educação Básica II – Área de Linguagens Componente: Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica II – Área de Ciências Humanas Componente: História; Professor de Educação Básica II – Área de Linguagens Componente: Educação Física; Professor de Educação Básica II – Área de Ciência Humanas Componente: Geografia; Professor de Educação Básica l – Etapa da Educação Infantil e do Ciclo l do Ensino Fundamental; Professor de Educação Básica II – Área de Linguagens Componentes: Arte; e Professor de Educação Básica II- Área de Ciências da Natureza Componente: Ciências.



INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 8 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Conscam. Para o candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar as inscrições na Prefeitura de Sud Mennucci, localizado na rua Claudio Luiz de Castilho, no horário das 8h às 12h. em dias úteis.

O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 05 de dezembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021