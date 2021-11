Prefeitura Municipal de Sousa – PB divulga Concurso público

A Prefeitura Municipal de Morro Grande, no estado de Santa Catarina, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis

As vagas destinadas são para os cargos de professor de artes, professor de geografia, professor de ciências, professor de informática, professor de língua italiana, professor de inglês, professor de educação física, professor de pedagogia, professor de educação especial, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de historia, auxiliar de serviços gerais II e auxiliar de educação infantil.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.081,27 a R$ 2.865,18, por car



Estes servidores devem atuar em cargas horarias de até 40 horas semanais com remuneração variável de R$ 1.081,27 a R$ 2.865,18.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 9 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Rhema Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações serão realizada no dia 21 de novembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021