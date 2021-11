Prefeitura realiza ‘Operação Mega Vacinação’ para 3ª dose neste sábado (20)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza neste sábado (20), das 8h às 18h, a aplicação exclusiva da 3ª dose da vacina contra a Covid-19. A estratégia é destinada ao público com 18 anos ou mais que tenha tomado a segunda dose até o dia 21 de junho de 2021 (ou seja, há cinco meses) e esteja com o nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude. salvador.ba.gov.br .