Presidente da Aparecidense-GO diz que objetivo é o título – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 2 (AFI) – A Aparecidense-GO está na final do Campeonato Brasileiro Série D, depois de eliminar o ABC-RN nas semifinais, com um 4 a 2 em Aparecida de Goiânia e uma derrota em Natal por 1 a 0. Agora o Camaleão faz as finais contra o Campinense-PB. O primeiro jogo é sábado que vem, 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB, com expectativa de 10 mil torcedores. E o presidente do Aparecidense Elvis Mendes falou da campanha do clube após a vaga na final.

FALA PRESIDA

Em entrevista para o site Sagres on line, o dirigente disse que que o Camaleão passou por momentos de dificuldade no início da competição, mas que o trabalho feito tem sido “bonito”. “É um feito histórico para a Aparecidense-GO e é um feito histórico, também, para mim”, ressaltou Mendes.

O dirigente dedicou a vaga na final e a campanha ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela e ao ex-diretor da Aparecidense, João Rodrigues Cocá, ambos vítimas da Covid-19. E enfatizou ao site goiano, que no começo, as pessoas falaram para ele não aceitar o cargo de presidente da Aparecidense, mas que ele sentiu que precisava. “O Maguito, na época, falava muito comigo. Hoje eles [Maguito e Cocá] não estão aqui, mas estão felizes onde quer que estejam”, disse.

Elvis Mendes elogiou a entrega dos jogadores, e o trabalho do técnico Thiago Carvalho. “Eu falava muito para o pessoal que nosso título era o acesso, mas após o acesso por que não sonhar com o título?”, disse o dirigente que acredita no titulo da Série D, finalizou.

VOLTA AOS TREINOS

Sob o comando do técnico Thiago Carvalho, o Camaleão volta aos treinos visando as finais. Para esse jogo possivelmente o treinador possa ter força total. Em Natal o treinador madou a campo esse time: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Rafael Goiano, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique, David (Mutuca), Rodriguinho (Lucas Gazal) e Robert (Samuel); Rafa Marcos (Negueba) e Alex Henrique (Gilvan).