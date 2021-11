Presidente do Criciúma volta atrás e decide concorrer à reeleição – Futebol Interior

Criciúma, SC, 17 (AFI) – O Criciúma ganhou mais uma chapa para as eleições de 23 de novembro. Após afirmar que não estaria no pleito, o presidente Anselmo Freitas mudou de opinião e disputará, sim, a reeleição. Ele já até inscreveu a chapa da situação no pleito.

Além de Freitas, a chapa conta com Alexandre Farias, vice administrativo, Vilmar Guedes, vice financeiro, Vilmar Guedes e Antônio Deoclésio Pavei, vices de patrimônio. O atual presidente assumiu mandato tampão após a renúncia de Jaime Dal Farra.

DESENTENDIMENTO!

Anselmo de Freitas havia desistido por desentendimento com o Conselho Deliberativo. Segundo o presidente, o Conselho queria impor três nomes em sua chapa. Ele aceitou para dois cargos, mas vetou o de vice-administrativo. Freitas, no entanto, não explicou quem recuou e o motivo de voltar atrás na palavra.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Brasileirão. O Criciúma voltou à Série B após dois anos na Série C. A campanha teve 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.