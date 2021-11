Presidente do Tombense-MG comemora acesso e já pensa em 2022 – Futebol Interior

Tombos, MG, 01 (AFI) – O presidente do Tombense, Lane Gaviole, comemorou muito o acesso no Campeonato Brasileiro Série C. Apesar do feito, agora o dirigente quer mais: o título, já que o time está garantido na final.

“A gente vinha batendo na trave e, neste ano, graças a Deus conseguimos. Isso é uma conquista inédita, de uma cidade pequena. Agora, vamos mobilizar os jogadores para tentar o título, para gente poder ser campeão de novo.

É muito difícil você ser campeão da Série D e da Série C e estar na Série B. É uma coisa muito importante para região em todos os setores”, disse à imprensa mineira.

PRÓXIMA TEMPORADA

Apesar da comemoração e da disputa do título, o dirigente também precisa pensar na próxima temporada. Um dos pontos é o estádio. O dirigente afirmou que irá buscar recursos junto à CBF para ampliação do Almeidão, mas que tem um Plano B.

“Como nós subimos, vamos buscar recursos agora junto a CBF para poder fazer os jogos da Série B em Tombos. Nosso interesse é que as coisas fiquem prontas para a ampliação no Almeidão. Se não tiver jeito, nós teremos que buscar um espaço em Muriaé”, afirmou.

SÉRIE C

Com dez pontos, o Tombense lidera o Grupo D e encerra a participação na segunda fase diante do Ypiranga. Na final, vai encarar Ituano-SP ou Botafogo-PB.