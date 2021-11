Presidente do Treze avalia primeiros dias de trabalho – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 19 (AFI) – Nesta semana o presidente do Treze, Olavo Rodrigues, eleito e empossado no último sábado (13), comentou sobre sua primeira semana no comando do Galo da Borborema. Desde sua posse, Olavo tem trabalhado diariamente para tomar ciência da real situação do clube em todos os setores.

JOGAR EM CASA

Conforme anunciado, o primeiro ato administrativo foi o fechamento do gramado do Estádio Presidente Vargas para manutenção, a nova gestão do Alvinegro já deu início ao planejamento para que todos os jogos do Treze, exceto os clássicos, sejam realizados em seu estádio próprio.

NOME DA DIRETORIA

Juntamente com o Vice Presidente Artur Bolinha, o presidente do Galo tem realizado reuniões diárias para decidir os nomes que irão compor a nova diretoria executiva do Galo, a intenção da dupla é que os cargos sejam ocupados por gestores técnicos, que prezem pela eficiência dos setores que serão responsáveis, pilares essenciais para o processo de reestruturação do clube. Departamentos como financeiro, marketing, jurídico, administrativo, patrimônio e futebol terão maior atenção na gestão, os nomes que irão compor a diretoria executiva para as pastas serão anunciados apenas após a reunião do Conselho Deliberativo que irá apreciar as indicações.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Um dos principais pontos de atuação de Olavo Rodrigues é a captação de recursos, buscando soluções que viabilize o Alvinegro para a próxima temporada, Olavo e Bolinha tem se reunido com empresários, formatando e avaliando propostas com parceiros e possíveis patrocinadores, o objetivo da dupla é buscar a saúde financeira que permita alcançar as metas desejadas em 2022.

Sem folga no final de semana, Olavo tem programação intensa neste sábado (20) e domingo (21), a perspectiva é que o balanço inicial, bem como os nomes que farão parte da gestão, sejam apresentados na reunião ordinária convocada pelo Conselho Deliberativo agendada para próxima segunda-feira (22). Após a reunião, Olavo deve convocar a imprensa e anunciar publicamente os nomes e a série de ações da nova gestão.