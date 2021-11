Presidente insinua armação contra o Bahia e fala de polêmica contra Fla: “Assalto” – Futebol Interior

Salvador, BA, 11 (AFI) – O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, usou as redes sociais para desabafar sobre mais uma arbitragem polêmica no Campeonato Brasileiro. O mandatário insinuou armação para rebaixar o Tricolor e classificou a atuação do trio de arbitragem como um ‘assalto’ a favor do Flamengo.

“O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir”, falou o mandatário.

Ainda no campo, Guto Ferreira contestou a arbitragem de Vinicius Gonçalves Dias Araujo. O Bahia vinha se recusando a voltar para o segundo tempo, mas foi convencido para evitar um prejuízo maior ao clube.

Guilherme Bellintani disparou em cima da arbitragem

“Com essa pressão que o Flamengo faz na arbitragem, só podia dar nisso. Terceiro jogo que o VAR chama, e o árbitro define contra a gente. […] Não foi nada! Isso aí está ridículo! Terceiro jogo!”, falou o treinador.

MAIS RECLAMAÇÕES!

Quem também falou sobre a polêmica foi o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz. O dirigente não poupou críticas e aproveitou para cutucar a CBF.

” Lamentar o que a gente assistiu aqui hoje. É estarrecedor o que vem acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. O Bahia não suporta mais esse escárnio. O Bahia foi prejudicado pela terceira partida consecutiva. O VAR chama, e os árbitros não observam os equívocos cometidos. Nos dois lances anteriores, os erros foram reconhecidos pela comissão de arbitragem, em resposta a representações feitas pelo clube. Chegamos hoje e somos, mais uma vez, prejudicados. Hoje o árbitro decidiu a partida. Temos equipe que tem a folha salarial seis, sete vezes menor que a do Flamengo. Somos prejudicados dessa forma. A arbitragem do futebol brasileiro precisa ser revista. Não suportamos mais isso”, finalizou.

“Qual a razão da substituição do árbitro de terça para quarta-feira? Não houve explicação da CBF ao Bahia sobre a motivação da substituição. Se mudanças não forem feitas, vamos compactuar com essa crise. Temos que demonstrar indignação. É um absurdo o que vem acontecendo. Não podemos permitir que isso aconteça”, completou.