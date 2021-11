Preta Gil cancela bloco no Carnaval 2022: ‘Só em 2023’

Em participação no programa “Domingão do Hulk”, Preta Gil confirmou que em 2022 não terá o “bloco da preta” na folia paulista e carioca. Após boatos de que a presença do seu cortejo na rua no próximo carnaval foi solicitado a prefeitura paulista, veio a confirmação de a cantora não colocará seu bloco na rua.