Preta Gil fica à frente de projeto beneficente comandado por Paulo Gustavo

“Amores, tenho uma notícia muito especial para vocês! No dia 13/11, às 19h, nós temos um encontro marcado na live “Viva Dulce”! O que meu amado amigo Paulo Gustavo começou, nós daremos continuidade da melhor maneira por aqui! Nesse dia, vamos arrecadar recursos para a construção da nova unidade do Hospital Oftalmológica das Obras Sociais Irmã Dulce! Vai ser lindo, emocionante e quero todos vocês comigo!”, disse ela em seu perfil no Instagram.