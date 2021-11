Prime Video divulga primeiras imagens da série original brasileira ‘LOL: Se Rir, Já Era!’

Nesta quinta-feira (18), a Amazon Prime Video divulgou as primeiras imagens da nova série brasileira original , “LOL: Se Rir, J[a Era!”. Em formato de reality, a série é uma adaptação brasileira de Last One Laughing, sucesso global. Dividida em duas partes, a produção faz primeira apresentação em 3 dezembro e terá continuação no dia 10 de dezembro.