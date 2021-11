Principal organizada do Cruzeiro se reúne com Luxemburgo e garante apoio, mas ressalta insatisfação – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 3 (AFI) – Em mais um ano desastroso de sua história, o Cruzeiro busca apenas pontos para escapar de vez de qualquer chance de rebaixamento, já que o acesso não é mais realidade. Vanderlei Luxemburgo, técnico do time, se reuniu com membros da principal torcida organizada do clube, que apesar de insatisfeitos foram reafirmar o apoio na reta final do campeonato.

Comandante e torcedores se encontraram na Toca da Raposa de maneira pacífica para uma conversa.

A CONVERSA

De acordo com a nota da torcida, Luxemburgo garantiu que os salários estão em dia, respondeu todos os questionamentos e que mesmo assim, o grupo não deixou de demonstrar insatisfação com o atual cenário. Na postagem, a torcida salientou que é momentos de apoio incondicional ao clube, mesmo com jogadores que “não tem condição de jogar no Cruzeiro”.

ELE FICA

Ainda de acordo com membros da organizada, o treinador fica pelo menos até o final da temporada.

PRÓXIMA PARTIDA

A Raposa volta a campo diante do Londrina, na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Café.

CONFIRA A NOTA COMPLETA

Na data de hoje nós da Máfia Azul através de alguns representantes da torcida estivemos na Toca da Raposa 2 para conversar olho a olho com o ténico Vanderlei Luxemburgo. Na nossa conversa ele nos antecipou que permanecerá para o próximo ano e que todos estão empenhados em tirar o Cruzeiro dessa situação.

Luxemburgo nos pediu apoio incondicional ao clube nesses últimos jogos do campeonato. Em nossa conversa todos os nossos questionamentos foram respondidos, um deles foi em relação aos salários e nos foi passado que os mesmos se encontram em dia.

Depois de mais de 2 horas de conversa a Máfia Azul entende que o momento é de apoio ao grupo de jogadores nesta reta final de campeonato, mesmo sabendo que muitos não têm a mínima condição de vestir a camisa do nosso clube!

Entendemos que o momento não é bom, nosso sentimento é igual ao de todo cruzeirense nesse momento, mas precisamos do apoio de todos os torcedores neste momento. Só nós, torcedores que podemos o clube dessa situação! E abandonar nunca foi uma opção.

Mais uma vez é com a gente nação azul!

#FechadoComOCruzeiro #PorAmorAoCruzeiro