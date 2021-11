Processo seletivo Prefeitura de Paraipaba – CE encerra inscrições nesta sexta-feira (26)

No estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Paraipaba encerra inscrições nesta sexta-feira (26). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 112 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Fonoaudiólogo – SAD (1); Médico – Saúde Mental – CAPS (1); Médico Auditor (1); Médico Clínico Geral (3); Médico Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Médico Perito (1); Médico Psiquiatra – CAPS (3); Médico Veterinário (1); Médico – ESF (5); Advogado (3); Advogado – CREAS (1); Agente Administrativo (12); Assistente Social (3); Assistente Social – CAPS (2); Assistente Social – CRAS (1); Biomédico (1); Dentista (3); Psicólogo – CREAS (1); Psicólogo ENASF (1); Supervisor do Programa Criança Feliz (1); Técnico de Enfermagem (15); Técnico de Saúde Bucal (3); Terapeuta Ocupacional – SAD (1) e Visitador do Programa Criança Feliz (5); Fisioterapeuta – SAD (3); Nutricionista (2); Nutricionista – CAPS (1); Nutricionista – ENASF (1); Nutricionista – SAD (2); Pedagogo – CRAS (1); Psicólogo (2); Psicólogo – CAPS (1); Psicólogo – CRAS (1); Digitador/Entrevistador Cadastro Único (4); Educador Físico (2); Educador Social (2); Enfermeiro (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fisioterapeuta – ENASF (1); e Orientador Social (10).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 10.620,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede).

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizada no dia 19 de dezembro de 2021.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 002/2021