Processo seletivo Prefeitura de Pindorama – SP tem inscrições até sexta-feira (26)

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pindorama tem inscrições até nesta sexta-feira (26). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior na Secretaria da Educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Ensino médio: professor de ensino fundamental I e professor de educação infantil I;

professor de ensino fundamental I e professor de educação infantil I; Ensino superior: professor de ensino fundamental II – história; professor de ensino fundamental II – inglês; professor de ensino fundamental II – ciências; professor de ensino fundamental II – arte;professor de ensino fundamental II – língua portuguesa; e professor AEE – atendimento educacional especializado; professor de ensino fundamental II – educação física; professor de ensino fundamental II – geografia; e professor de ensino fundamental II – matemática; .

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 12h do dia 26 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM. O valor da inscrição está fixado em R$ 73,00.



Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos pedagógicos e de legislação. As avaliações serão aplicada no dia 12 de dezembro de 2021.

A seleção é válido para o ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Professor de Educação Infantil: Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros; entre outras atividades.

Professor de Ensino Fundamental I: Participa na elaboração do planejamento, de atividades pedagógicas desenvolvendo o ato de ler e escrever; executa e avalia programas referente a regência de classes; seleciona textos; estimula a expressão por meio de desenhos, cantos, pintura, conversação e outros meios; motiva e educa as crianças; entre outras atividades.

Professor de Ensino Fundamental II (TODOS): Participa na elaboração do planejamento; planeja e estuda o programa a ser desenvolvido; prepara e seleciona o material didático para o desenvolvimento das aulas; incentiva o trabalho e a pesquisa em grupo; elabora e aplica avaliações do rendimento escolar; entre outras atividades.

Professor AEE – Atendimento Educacional Especializado: Caberá a atuação no Atendimento Educacional Especializado – AEE para alunos com deficiências diversas, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, desempenhando as seguintes atividades: elaboração de estudo de caso, identificando as necessidades específicas e as habilidades desses alunos; entre outras atividades.

EDITAL 03/2021