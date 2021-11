Processo seletivo Samae de Pomerode – SC tem inscrições até às 23h59 de hoje (25)

No estado de Santa Catarina, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Pomerode (Samae) tem inscrições até às 23h59 de hoje, 25 de novembro de 2021. O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher vagas de nível fundamental e médio.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Operações II e Operador de ETA/ETE

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 24 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

PROVAS



O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e legislação. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Operações II

Efetuar operações nas tarefas de diversas áreas, efetuando escavações e aterramento de solo, removendo entulhos, limpeza em geral, carga e descarga de materiais e utensílios, transporte de materiais diversos e equipamentos de força braçal, a fim de agilizar as tarefas em suas áreas de atuação, auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais, jardinagem, limpeza, oficinas, e áreas administrativas. Auxiliar e (ou) executar atividades sob supervisão, relativas à manutenção, de redes e ramais e macro medidores, instalação e substituição de hidrômetros, vistoria hidráulica, bem como outras atividades de natureza operacional similar; entre outras atividades.

Operador de ETA/ETE

Operar equipamentos e dosadores de ETA/ETES; Efetuar análises físico-químicos e bacteriológicas; Controlar a passagem de produtos químicos e preparar soluções químicas; Verificar o funcionamento de equipamentos de ETAS; Constatar anormalidades de funcionamento de equipamentos e comunicar à chefia imediata as falhas que não tenha condições de resolver; entre outras atividades.

EDITAL 2021