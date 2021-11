Procuradoria do STJD denunciará Santa Cruz por invasão da torcida – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – A procuradoria-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciará, na próxima semana, o Santa Cruz pela invasão no gramado após eliminação na Copa do Nordeste. A punição é de perda de 1 a 10 mandos de campo, além de multa de até R$ 100 mil.

Entretanto, o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, explicou que a punição não será aplicada no Campeonato Brasileiro Série D. A punição deve ser aplicada na mesma competição ou em outra compeitição que tenha a mesma administração, desde que seja da mesma natureza. Com isso, o Santa Cruz também pode cumprir a punição na Copa do Brasil.

O clube pernambucano, porém, está fora tanto da Copa do Nordeste quanto da Copa do Brasil de 2022. Só conseguiria cumprir em 2023 caso consiga uma das vagas. A prescrição para punição é de dois anos a partir da confirmação.

O CASO

Após a eliminação para o Floresta, na Copa do Nordeste, alguns torcedores invadiram o gramado da Arena Pernambuco para agredir os jogadores do time pernambucano.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que membros de uma torcida organizada pulam a mureta do estádio e correm em direção aos jogadores. Um jogador é pego pelo ‘colarinho’, mas logo depois consegue se livrar. Mais de 20 entraram no gramado, numa cena de selvageria e covardia.