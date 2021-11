Professor Acioli: Mãe de assassino é presa com celular da vítima

Foi presa na tarde desta quarta-feira, 17, a mãe do suspeito de matar o professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e ex-diretor do Museu Théo Brandão, José Acioli da Silva Filho, de 59 anos. Ele foi morto em setembro deste ano, dentro de sua residência no bairro de Jaraguá, em Maceió. De acordo com informações repassadas…

Foi presa na tarde desta quarta-feira, 17, a mãe do suspeito de matar o professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e ex-diretor do Museu Théo Brandão, José Acioli da Silva Filho, de 59 anos. Ele foi morto em setembro deste ano, dentro de sua residência no bairro de Jaraguá, em Maceió.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Ronilson Medeiros, em entrevista à TV Pajuçara, a mulher estava em posse do celular o professor, roubado no dia do crime. O aparelho foi rastreado até o endereço, após autorização da Justiça e a quebra de sigilo telefônico mostrou que ela utilizava o objeto como sendo seu.

O suspeito é um jovem de 22 anos, casado, com dois filhos e que trabalhava como garçom, com quem o professor mantinha um suposto relacionamento amoroso. Ele foi preso e confessou o crime dias depois e permanece detido no sistema prisional.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Uma fiança no valor de R$ 15 mil foi arbitrada, mas como não pagou, ela foi encaminhada ao presídio feminino.

Lembre o crime

José Acioli foi encontrado morto por um amigo que estranhou a ausência do professor e o fato de ele não responder as mensagens no celular durante o dia, dentro do próprio quarto.

A vítima ainda teve o veículo, um celular e eletrônicos levados pelo assassino. O carro foi recuperado após ser flagrado por câmeras de monitoramento. No momento da apreensão, o veículo estava sendo dirigido pelo irmão do acusado, um adolescente de 17 anos, nas imediações de um shopping da capital.

Exames do IML revelaram que a causa da morte foi asfixia causada por estrangulamento, após ser espancada.

A Polícia Civil confirmou que o crime foi premeditado e investiga a participação de outras pessoas.