Professor é afastado após pedir que alunos se beijem em troca de pontos

Um professor do Colégio Estadual Heitor Villa Lobos, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, foi afastado após estimular estudante a se beijarem em troca de pontos na média dos alunos. As informações são do G1 Bahia.

O fato teria ocorrido no dia 11 de novembro, e o professor de artes teria estimulado adolescentes do 6º ano A/Fundamental II a se beijarem, os jovens têm entre 11 e 13 anos. Duas mães de alunos prestaram queixa contra o professor na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

A Secretaria de Educação (SEC) informou em nota que, ao tomar conhecimento da denúncia feita pela direção do colégio, afastou de imediato o professor de sua função e instaurou um processor administrativo para apuração do caso.

Em nota, a direção da escola informou que “repudiou o ato e agiu imediatamente” além de ter solicitado “afastamento do professor em menos de 24h após o acontecido”.

A polícia segue em procedimentos de investigação, mas não divulgará detalhes por se tratar de um caso envolvendo crianças e adolescentes.

Relato de estudante



Em um áudio divulgado pelas redes sociais, uma aluna que estava na sala no momento, relatou a situação ocorrida.

“Estávamos em uma aula com o professor de artes. Aí uma menina chegou no professor e falou: ‘professor, eu gosto daquele menino’. Aí o professor incentivou a gente a se beijar, menina com menina, menino com menino e menino com menina. Aí ele falou depois: ‘quem se beijar dou cinco pontos’. E ofereceu até dinheiro, R$5. Aí a diretora veio e pediu o celular de todo mundo que estava na sala, e pediu todos os vídeos das pessoas que estavam na sala e apagou”, relatou.

A diretora confirmou a versão e disse que solicitou que os alunos apagassem os vídeo, mas enviou para seu próprio aparelho dois vídeo com conteúdos do ocorrido, esses vídeos foram enviado para a Secretaria de Educação.