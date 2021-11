Projeto de contação de história estreia com foco na valorização da ancestralidade

Diz o dito popular que “Quem conta um conto, aumenta um ponto”, certo? Então, com o intuito de incentivar a leitura e valorizar a herança ancestral através da contação de histórias, o projeto Ponto.Con.to entrou em cena virtualmente. Durante um mês, quatro vídeos por semana de lendas, contos e poemas serão liberados nas plataformas. O acesso é gratuito e o material contará com tradução para libras.

Protagonizados e roteirizados pelos contadores Brenda Mariana, Clay Sabino, Débora Albuquerque, Maurício Pedrosa e Michele Lima, as histórias buscam ir além do preconceito. Para isso, encenações sobre o Mito da Criação, tanto africana como ameríndia e das lendas do Tucano e do Tambor Africano, por exemplo, serão apresentadas de forma lúdica.