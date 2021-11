Promoção iBahia: ganhe um par de ingressos para o show de Jau e Nando Reis

Procurando uma programação para o feriadão? O iBahia te ajuda. Participe da nossa promoção e ganhe um par de ingresso para o show de Jau e Nando Reis, em Praia do Forte, no Praia do Forte Garden, no próximo domingo (14).

Em cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, para a entrada no evento é obrigatória a comprovação das duas doses ou dose única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “ConecteSUS” do Ministério da Saúde; e respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscara.