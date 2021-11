Prova Saeb começa a ser aplicada nesta terça-feira, 16, nas escolas municipais de Penedo

Sistema de Avaliação de Educação Básica gera dados sobre desempenhos dos estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental

As turmas do 5º e do 9º ano das escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) começam nesta terça-feira, 16, as provas do Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB) em Penedo.

Os testes de Matemática e de Língua Portuguesa serão aplicados nas 24 unidades de ensino da SEMED Penedo, cronograma que será aberto nas escolas Douglas Apratto Tenório e Hanna Bertholet.

A prova SAEB nas duas primeiras escolas da Semed acontece no período da tarde. O horário da avaliação nas demais unidades de ensino da rede pública municipal também ocorre pela manhã, conforme calendário que pode ser conferido abaixo do texto.

Com a proximidade dos testes que geram subsídios para o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), a SEMED Penedo promoveu um reforço aos estudantes que irão participar da avaliação feita por meio do INEP, órgão do Ministério da Educação.

“Foi muito gratificante ver e acompanhar os aulões que as escolas realizaram durante toda a semana, mas quero destacar o trabalho realizando nas nossas escolas durante toda a pandemia”, frisa a Secretária Cíntya Alves para enaltecer o trabalho dos profissionais que se dedicam para que a educação de Penedo continue crescendo.

“Os aulões são revisões descontraídas de toda a preparação que acontece ao longo do ano letivo, é mais uma ação da Semed para nossos estudantes e eu só tenho a agradecer a todo nosso pessoal, do porteiro à direção das escolas, aos pais pela confiança e ao Prefeito Ronaldo Lopes por todo suporte dado à nossa comunidade escolar”, afirma Cíntya Alves.

