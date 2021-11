Provocações entre torcidas às vésperas do Clássico-Rei – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – O Clássico-Rei desta quarta-feira na Arena Castelão, começou pra lá de “apimentado”. Pelo menos entre os torcedores. Em clima de provocação, foram amarradas galinhas mortas e foram atirados ovos e milho na área que dá acesso à torcida do Ceará, na madrugada de terça para quarta-feira.

Segundo a imprensa cearense (Diario do Nordeste), as imagens do fato viralizaram muito rápido nas redes sociais de torcedores do Tricolor de Aço e do Alvinegro de Porangabuçú. Lembrando que o jogo desta noite será o primeiro clássico cearense com a presença das duas torcidas.

CEARÁ LANÇA CAMPANHA

O Ceará, em resposta à provocação, divulgou em suas redes sociais uma campanha. Visando o jogo contra o Corinthians, dia 25 de novembro, o Vozão deve receber alimentos dos torcedores, que serão encaminhados para doações a famílias carentes: “Não desperdice alimento, doe! ! Na nossa próxima partida em casa (Ceará x Corinthians) receberemos doação de alimentos e vamos ajudar quem realmente precisa”, diz a campanha alvinegra.

Na venda antecipada, já foram comercializados mais de 24 mil ingressos. Lembrando que o Governo do Estado liberou 80% da Arena para os torcedores. Os do Fortaleza, mandante, ficarão com 70% e os do Ceará, visitante, com 30% dos espaços.