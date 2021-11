PSU 2022: IFPA recebe inscrições até 12 de novembro

O Instituto Federal do Pará (IFPA) receberá até as 23h59 do dia 12 de novembro as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2022. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas no site do IFPA e são gratuitas.

As vagas do PSU 2022 são para cursos superiores, para cursos técnicos integrados e cursos técnicos subsequentes. Portanto, os estudantes devem se inscrever de acordo com o tipo de curso pretendido.

Seleção e vagas do PSU 2022

De acordo com o IFPA, a seleção de candidatos para os cursos superiores será feita por meio das notas dos 1º e 2º anos do ensino médio (ou equivalente) nas disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia.

O Instituto está oferecendo 1.628 vagas para os cursos superiores. De acordo com o edital, 50% das vagas são para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.



As vagas estão distribuídas pelos campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Conceição do Araguaia, Castanhal, Itaituba, Marabá Industrial, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Para a seleção de candidatos para os cursos técnicos integrados, o IFPA irá avaliar as notas obtidas pelos estudantes nos 6°, 7° e 8° anos do ensino fundamental. Serão consideradas as notas das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. Já para os cursos técnicos subsequentes, a análise será das notas de Português e Matemática dos dos 1º e 2º anos do ensino médio. Portanto, os candidatos deverão enviar o histórico escolar para análise.

A oferta do IFPA para os cursos técnicos integrados é de 2.940 vagas, enquanto para os cursos subsequentes a oferta é de 1.445 oportunidades.

Confira mais detalhes no site do IFPA.

