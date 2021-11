Os sintomas do emocional abalado, em um primeiro momento, tendem a ser mais silenciosos. À medida que o tempo vai passando, o indivíduo ou as pessoas em sua volta podem perceber um aumento na recorrência desses sintomas, além de reconhecer mudanças expressivas no comportamento.

Além disso, é importante considerar que cada pessoa tende a apresentar uma variação de sintomas. Enquanto uma demonstra maior tendência a ter baixa autoestima, outra pode demonstrar uma maior dificuldade de concentração.

Por isso, não devemos rotular as pessoas apenas por conta de uma breve lista de sintomas. Mas sim, devemos oferecer suporte e incentivar os cuidados com a saúde mental, sem apontar o dedo e dizer “seu emocional está abalado”.



Você Pode Gostar Também:

Esclarecido esses pontos fundamentais, vamos ao conteúdo!

Quais os sintomas do emocional abalado?

Como já mencionado, os sintomas do emocional abalado podem variar de sujeito para sujeito. Uma pessoa pode apresentar mais do sintoma X, enquanto outra apresenta mais sintomas Y e Z. Sendo assim, considere os pontos abaixo como fatores de reflexão, e não diagnóstico. Em caso de dúvidas, consulte um psicólogo.

Vamos, portanto, à lista com alguns dos principais sintomas de emocional abalado:

1- Dificuldade de concentração

Quando as nossas emoções não estão muito equilibradas, tendemos a ter uma maior dificuldade de concentração. Afinal, nosso foco mental pode estar no problema ou no desconforto emocional.

2- Sentimento de insatisfação geral

As nossas emoções regem, muitas vezes, a maneira como enxergamos a vida, o trabalho e os relacionamentos. Quando as emoções estão desequilibradas e bagunçadas, podemos sentir uma sensação de insatisfação geral.

3- Alterações de humor

As alterações de humor também são recorrentes quando o assunto é sintomas do emocional abalado. Afinal, as nossas emoções atuam diretamente em nosso humor.

4- Atrasos e faltas no trabalho

As faltas e os atrasos no trabalho podem estar envolvidos com os sintomas do emocional abalado. Isso porque o indivíduo pode estar demonstrando:

Falta de interesse.

Cansaço.

Insatisfação e desmotivação.

Entre outras variáveis.

5- Cansaço e falta de apetite

O nosso corpo também responde às nossas emoções. Assim, quando nos sentimos abalados emocionalmente, podemos sofrer com alterações do sono e do apetite. Consequentemente, pode haver a perda ou o ganho de peso excessivo.

6- Desesperança

A desesperança está lado a lado com a insatisfação geral. Isso quer dizer que além de se sentir sem satisfação nas mais diversas esferas da vida, o sujeito pode ainda pensar que isso nunca passará. Ou seja, que essa insatisfação nunca terá fim.

Esse pensamento promove a desesperança e, como você verá a seguir, a falta de vontade, que muitas vezes é confundida com preguiça.

7- “Preguiça” – na realidade, falta de vontade

Para quem vê de fora, pode achar que é preguiça. Mas, para quem vive com os sintomas do emocional abalado a falta de vontade pode ser proveniente do desinteresse emocional sobre as coisas – nos mais diversos âmbitos da vida.

–

Se você se identificou com alguns desses sintomas e tem percebido que eles estão recorrentes em sua vida, busque ajuda psicológica e lide melhor com o que você tem em sua mente e em seu coração. Você merece!