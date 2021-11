quais são os canais para saque do novo benefício

Chegou o dia dos pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, esta quarta-feira (17) está marcando o dia da primeira liberação do benefício em questão. Neste primeira data, os usuários que faziam parte do Bolsa Família e que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 podem retirar o dinheiro.

Mas em qual local eles conseguem fazer isso? De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, esse é um dos pontos que basicamente não mudam em relação ao que se via no antigo Bolsa Família. Os canais para os saques do benefício em dinheiro vivo seguem os mesmos. Nada mudou.

Segundo as informações oficiais, é possível retirar a quantia do Auxílio Brasil em terminais de autoatendimento, por exemplo. Além disso, dá para pegar o dinheiro em lotéricas, correspondentes do Caixa Aqui e obviamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Pelo menos é o que dizem as autoridades.

Existem basicamente quatro formas de repasses desse dinheiro. São elas: poupança Social Digital , que é basicamente o Caixa TEM, conta corrente de depósito à vista, conta especial de depósito à vista e a conta Contábil. Essa última é usada apenas se o beneficiário não tiver nenhuma das anteriores.

Para quem não quer sacar o dinheiro, é possível fazer a movimentação através de aplicativos digitais. Em entrevista nesta terça-feira (16), o Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, disse que o valor do benefício pode ser movimentado através do app do novo Bolsa Família ou mesmo do Caixa Tem.



Como funcionava no Auxílio Emergencial

No Auxílio Emergencial, os usuários informais acabavam tendo que respeitar dois calendários. O primeiro era o da liberação do dinheiro e o segundo o dos saques. Isto quer dizer portanto que eles só podiam tirar a quantia algum tempo depois.

Então, se alguém recebia a quantia do Auxílio Emergencial, ela primeiro só podia mexer no benefício de forma digital. E era aí que entrava o Caixa Tem. Só algumas semanas depois é que eles podiam ir até um local físico para retirar a quantia.

Novo método

Não é assim que funciona no Auxílio Brasil. Os usuários do novo programa podem escolher entre sacar o dinheiro e movimentar ele de forma digital já desde a primeira parte do pagamento. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 70% dos usuários do Auxílio Emergencial já usavam o pagamento de forma digital. A expectativa é que esses números sigam assim durante o novo Bolsa Família.

Novo Bolsa Família

Como dito, o Governo Federal começou os pagamentos do novo Auxílio Brasil já nesta quarta-feira (17). Neste primeiro momento, apenas os usuários que faziam parte do Bolsa Família é que irão poder receber o novo benefício.

A ideia do Palácio do Planalto é inserir mais 2,4 milhões de pessoas a partir do segundo pagamento, que deve acontecer em dezembro. De qualquer forma, ainda não dá para saber se isso vai acontecer mesmo porque depende da aprovação da PEC dos Precatórios.