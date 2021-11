Os sintomas do estresse emocional podem ser percebidos tanto na vida pessoal, quanto profissional. Eles costumam impactar na maneira como o indivíduo se porta diante das suas próprias ações, e normalmente estão associados com uma autocrítica exagerada.

No decorrer deste texto você poderá ver mais informações sobre esses sintomas e lembre-se de que, caso se identifique, é importante buscar auxílio profissional para lidar com as suas emoções, ok? Cuide de você!

Agora, vamos aos sintomas.



Quais são os sintomas do estresse emocional?

Os sintomas do estresse emocional podem começar de maneira silenciosa. Mas, conforme o tempo vai passando e as emoções são negligenciadas, os sintomas podem se tornar mais intensos. Veja alguns deles:

1- Sensação de perder o controle

A sensação de perder o controle pode ser um dos sinais de que você está vivendo um episódio de estresse emocional. Isso se deve ao fato de que as questões emocionais estão desequilibradas, provocando uma preocupação excessiva e que gera a sensação de que você não consegue controlar as variáveis do problema – nem aquelas que “deveria”.

2- Agitação e irritabilidade

Você tem se sentido muito agitado e irritado nos momentos de concentração e foco? Pode ser que o estresse emocional esteja agindo em sua vida.

3- Choro excessivo

O choro excessivo pode ser a resposta que algumas pessoas encontram para a sensação negativa sentida em meio a autocrítica. Por se sentir sempre incapaz, o indivíduo pode crer que não é bom em nada e, consequentemente, pode chorar excessivamente por conta disso.

4- Insônia ou sono agitado

Quando estamos com o nosso emocional abalado, tendemos a ter alterações em nosso sono. Assim, é bastante comum dizer que um dos sintomas do estresse emocional é justamente a insônia ou o sono agitado. Em algumas pessoas, ainda, pode acontecer o contrário: o sono excessivo pode aparecer.

5- Autocobrança excessiva e dificuldade de aceitação

Você tem se cobrado demais? Sente que nunca fez o bastante? Tem dificuldades para aceitar quem você? Pois saiba que esses podem ser alguns dos sintomas do estresse emocional.

6- Preocupação intensa com algo

O estresse emocional também está comumente relacionado à preocupação intensa sobre algo. O medo de que alguma coisa dê errado provoca um estresse que faz com que a sua mente possa vir a ter pensamentos repetitivos sobre determinada circunstância.

Avalie as suas preocupações e veja até que ponto elas estão alinhadas à realidade ou não. Aqui, conversar com alguém pode ser útil. Afinal, o outro pode apontar quais fatores estão alinhados à realidade ou não, além de que falar sobre o que preocupa você pode lhe ajudar a lidar melhor com o que é sentido.

7- Frustração mesmo diante de resultados positivos

Você percebe que tem se sentido frustrado mesmo quando atinge um resultado positivo, pelo simples fato de sempre querer ter se saído melhor? Pois saiba que esses é um dos sintomas do estresse emocional!

Se você tem percebido uma frequência desses sintomas, busque ajuda profissional e dê esse passo em prol da sua saúde mental. Você merece esse cuidado especial para consigo mesmo.