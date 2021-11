‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: Guilherme descobrirá crime cometido por Flávia

Em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, Flávia (Valentina Herszage) se meteu num assalto a um milionário e foi parar no avião de Guilherme (Mateus Solano) com uma maleta cheia de dólares. No capítulo de sexta, o médico descobrirá que a jovem se disfarçou de aeromoça para escapar da polícia.

Tentando melhorar a condição de vida do pai, Juca (Fabio Herford), que está desempregado, Flávia (Valentina Herszage) se envolveu na maior roubada com Cora (Valentina Bandeira), sua colega de trabalho.

Seguindo as ordens de Cora, a jovem furtou uma maleta cheia de dólares no aeroporto. Flávia chegou a se arrepender de participar do golpe, mas já era tarde demais. Cora foi parar na cadeia, e Flávia conseguiu fugir com a maleta.