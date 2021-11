‘quanto mais vida, melhor’: saiba tudo sobre a nova trama

A nova história de Mauro Wilson, vai ao ar no dia 22 de novembro, e as expectativas do público estão altíssimas. A novela trará grandes nomes da dramaturgia, alguns que estão ocupando a telinha, na reapresentação de Pega-pega, transmitida no horário das 7, o mesmo que ‘quanto mais vida, melhor!’ será reproduzida

Com roteiro instigante, contará a história de quatro personagens Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) com trajetórias e personalidades bem diferentes, mas que serão ligados por um acidente de avião, onde terão uma conversa frente-a-frente com morte (Marcella Maia), que deixará o aviso de que um deles vai morrer definitivamente em um ano.

Mateus Solano, o Guilherme é um médico bem-sucedido, mas que tem uma personalidade controladora principalmente em seu relacionamento, diferente de Flávia, personagem de Valentina Herszage, uma Dançarina da boate Pulp Fiction que leva a vida praticando golpes, mas ao se verem encurralados pela ‘morte’ prometem que mudar o rumo da história. Assim acontece também com os personagens de Giovanna Antonelli e Vladimir Bricht, ele que vive Neném, um jogador de futebol em decadência, mas garante que depois de ficar frente a frente com a morte conseguirá brilhar novamente nos campos, já a personagem da musa das telinhas é uma empresária fashionista que não sabe lidar muito bem com as críticas e vai fazer de tudo para ser uma pessoa melhor.

“A novela é sobre o amor. Quando os quatro voltam do encontro com a Morte, eles querem resolver o amor da vida deles. Qual é o meu amor? Com quem vou ficar? Qual é a minha história?” contou Mauro Wilson, em entrevista para o Gshow, ele que apesar de uma carreira extensa de quase 40 anos como roteirista da Globo, faz a sua faz primeira apresentação em novelas.