Quatro maneiras principais de consertar o Outlook: continue solicitando o erro de senha 2022

O Outlook é um serviço útil para todos os usuários do Windows. No entanto, vários usuários encontraram um erro em que o Outlook continua solicitando uma senha. Nesse erro, é solicitado que a senha seja inserida para quase todas as ações.

Acredita-se que esse erro seja causado por um dos seguintes motivos;

As configurações do Outlook estão configuradas para solicitar a senha.

O perfil do Outlook está corrompido.

A senha incorreta do Outlook é armazenada na credencial do Windows.

Abaixo, listamos alguns dos melhores métodos que você pode usar para corrigir esse erro em seu PC.

Corrigir o MS Outlook que continua solicitando a senha

Antes de começarmos com os métodos técnicos, vejamos alguns métodos básicos que podem corrigir esse erro.

Atualize sua versão do Outlook. Verifique sua conexão de rede. Saia e entre novamente em sua conta do Outlook.

Desative a opção Solicitar credenciais.

Passo 1- Lançar Panorama no seu dispositivo.

Passo 2- Aqui, navegue para Arquivo >> Configurações da conta >> Configurações da conta.

Etapa 3- Agora, selecione sua conta de troca e clique no botão ‘Mudar‘ botão.

Passo 4- Selecione ‘Mais configurações‘na caixa de diálogo que aparece na tela.

Etapa 5 Uma caixa de diálogo do Microsoft Exchange aparecerá na tela. Aqui, vá para o Segurança aba.

Etapa 6 Desmarque a caixa de seleção para ‘Sempre solicitar credenciais de logon‘que você encontrará na seção Identificação do usuário.

Método 2: redefinir as configurações de login do Outlook

Passo 1- Lançar’ Painel de controle‘no seu PC.

Passo 2- Clique em ‘Contas de usuário‘na lista de opções. Em seguida, clique no botão ‘Gerenciador de Credenciais’ opção.

Etapa 3- As configurações de login do Outlook são armazenadas no ‘Windows Credential ‘ aba. Então, clique nele.

Passo 4- Selecione a credencial de Login com a palavra Outlook e clique em ‘Detalhes‘.

Etapa 5 Agora, clique em ‘Apagar‘e, em seguida, confirme sua ação.

Em seguida, selecione todas as outras credenciais semelhantes e apague-as da guia Credencial do Windows.

Agora, inicie o Outlook e verifique se o erro foi corrigido. Caso contrário, prossiga com o próximo método.

Método 3: Habilitar Lembrar Senha

O Outlook possui um recurso embutido que pode lembrar sua senha. Ativar este recurso deve corrigir este erro no seu PC.

Passo 1- Lançar’ Painel de controle‘no seu PC.

Passo 2- Aqui, navegue para Contas de usuário >> Correio.

Etapa 3- Uma caixa de diálogo aparecerá na tela. Aqui, clique no botão ‘Contas de e-mail’ opção.

Passo 4- Agora, selecione sua conta de e-mail do Outlook na lista e clique no botão ‘Mudar‘opção.

Etapa 5 Outra caixa de diálogo aparecerá na tela. Aqui, marque a caixa de seleção ao lado de ‘Lembrar senha ‘ que você encontrará na seção Informações de logon.

Etapa 6 Finalmente, clique em ‘Próximo‘para salvar as alterações que você acabou de fazer.

Agora, inicie o Outlook e verifique se o erro foi corrigido. Caso contrário, prossiga com o próximo método.

Método 4: criar um novo perfil

Se nenhum dos itens listados abaixo puder corrigir o Outlook continua solicitando o erro de senha, então é possível que seu perfil do Outlook esteja corrompido.

Nesse caso, você pode criar um novo perfil do Outlook usando as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Lançar’ Painel de controle‘no seu PC.

Passo 2- Aqui, clique em ‘Correspondência‘na lista de opções.

Etapa 3- Agora clique em Mostrar perfis >> Adicionar.

Passo 4- Você será solicitado a inserir o nome do seu perfil. Após entrar, clique em OK.

Etapa 5 Agora, você será solicitado a inserir seu nome e id de e-mail – Pressione ‘ Próximo‘ e ‘Terminar‘depois de inserir as informações necessárias.

Etapa 6 Agora, navegue de volta para a janela principal. Aqui, selecione seu novo perfil no ‘Sempre use este perfil ‘ caixa de diálogo e clique em ‘OK‘para configurar seu novo perfil no Outlook.

Conclusão: Outlook continua pedindo senha



O MS Outlook continua pedindo um erro de senha, o que é bastante frustrante. Sempre que você usar o Outlook, será solicitado que você insira sua senha. Se você encontrou este erro, tudo que você precisa fazer é executar os métodos listados acima. Se perdemos algum processo que pode corrigir o MS Outlook continua solicitando erros de senha, informe-nos sobre isso na seção de comentários abaixo.