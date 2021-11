Quatro times lutam contra duas vagas na zona de rebaixamento – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Com o rebaixamento do Confiança neste sábado após a derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, em Aracaju (SE), faltam apenas duas vagas para serem preenchidas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B.

Antes do Confiança, o Brasil de Pelotas já havia tido o rebaixamento para a Série C decretado. Enquanto o Dragão é o penúltimo colocado, com 36 pontos, o Xavante amarga a lanterna, com apenas 23.

O jogo isolado pela 37ª rodada realizado neste sábado não só rebaixou o Confiança como garantiu a permanência da Ponte Preta na Série B. Assim, são quatro times lutando contra as duas vagas que restam na zona de rebaixamento.

Em 18º lugar, com 40 pontos, o Vitória tem a chance de deixar o Z4 na segunda-feira. Para isso, precisa ganhar do CRB, no Estádio Rei Pelé, no encerramento da 37ª rodada. Se isso acontecer, o Leão passa Londrina e Remo.

O Tubarão abre a zona de rebaixamento, com 41 pontos. Já o Remo aparece em 16º lugar, com 42. Outro time que está na briga é o Operário, na 15ª colocação, com 45.

Na última rodada, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, Vitória, Londrina, Remo e Operário enfrentam Vila Nova, Vasco da Gama, Confiança e CRB, respectivamente.