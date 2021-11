QUE É MIDASSORTE? APRESENTAÇÃO | MidasSorte

APRESENTAÇÃO DO MIDASSORTE – QUE É MIDASSORTE?

O MidasSorte é um serviço gratuito de divulgação, através da Internet, dos resultados dos sorteios das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal e outras. Fazemos também interação com Pessoas , empáticas aos jogos, através de Palpites.

Nesse momento, os sócios e administradores do MidasSorte são:

José Raimundo Vieira, há décadas organizador de bolões, Aposentado.

Rafael Vieira, estudioso das novidades da Internet.

Estamos trabalhando e acreditamos que a confiança seja construída com muito trabalho e transparência. Assumimos individualmente todas as responsabilidades pelo serviço, que é exclusivamente, a divulgação de resultados e Palpites.

Veja Palpites em: “PALPITES DAS PESSOAS”

Os objetos sociais do MidasSorte são:

a produção de conteúdo de qualidade sobre as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal e Outras, divulgando tempestivamente os resultados dos sorteios, os rateios das premiações e apresentando análises probabilísticas. – Não prometemos resultados garantidos.

Os resultados oficiais poderão ser confirmados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que são publicados.

Os serviços do MidasSorte são remunerados pela publicidade veiculada nos espaços reservados no site.

A Transparência é um Valor para o MidasSorte.

Tanto o MidasSorte quanto os bolões organizados são de responsabilidade de:

José Raimundo Vieira –

Rafael Vieira –

Respondemos através do E-mail MidasSorte : midasgarante@gmail.com

Estamos à inteira disposição para sanar qualquer dúvida, através do E-mail do Site, respondemos prontamente.

Não temos promoções por mensagens/telefone e não fazemos qualquer contatos por audio de telefone.

Aviso de exoneração de responsabilidade de terceiros

A Caixa Econômica Federal – CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, não possui qualquer vínculo ou responsabilidade sobre este site, que é uma iniciativa única e exclusiva dos administradores do MidasSorte.

Origem: WordPress

Quem somos

O endereço do nosso site é: http://midassorte.com.br/resultado.

Quais dados pessoais coletamos e porque

– Comentários

Quando os visitantes deixam comentários no site, coletamos os dados mostrados no formulário de comentários, além do endereço de IP e de dados do navegador do visitante, para auxiliar na detecção de spam.

– Mídia

Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização incorporados (EXIF GPS). Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas seus dados de localização.

Formulários de contato

– Cookies

Ao deixar um comentário no site, você poderá optar por salvar seu nome, e-mail e site nos cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher seus dados novamente quando fizer outro comentário. Estes cookies duram um ano.

Se você tem uma conta e acessa este site, um cookie temporário será criado para determinar se seu navegador aceita cookies. Ele não contém nenhum dado pessoal e será descartado quando você fechar seu navegador.

Quando você acessa sua conta no site, também criamos vários cookies para salvar os dados da sua conta e suas escolhas de exibição de tela. Cookies de login são mantidos por dois dias e cookies de opções de tela por um ano. Se você selecionar “Lembrar-me”, seu acesso será mantido por duas semanas. Se você se desconectar da sua conta, os cookies de login serão removidos.

Se você editar ou publicar um artigo, um cookie adicional será salvo no seu navegador. Este cookie não inclui nenhum dado pessoal e simplesmente indica o ID do post referente ao artigo que você acabou de editar. Ele expira depois de 1 dia.

Mídia incorporada de outros sites

Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens, artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.

Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site.

Para onde enviamos seus dados

Comentários de visitantes podem ser marcados por um serviço automático de detecção de spam.

Suas informações de contato

Informações adicionais

Como protegemos seus dados

Quais são nossos procedimentos contra violação de dados

De quais terceiros nós recebemos dados

Quais tomadas de decisão ou análises de perfil automatizadas fazemos com os dados de usuários

Requisitos obrigatórios de divulgação para sua categoria profissional

