‘Queima de Estoque’: confira estratégia de vacinação contra Covid-19 desta quarta (3)

A Prefeitura realiza, nesta quarta-feira (3), a ‘Operação Queima de Estoque’ na vacinação contra a Covid-19 em Salvador. Nessa primeira etapa, todos os pontos fixos e drive-thrus realizarão o mutirão da 1ª dose para as pessoas com 18 anos ou mais que estão com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde, mas que ainda não deram início ao esquema vacinal.

Para as pessoas que tomaram a 1ª dose em outros municípios, a SMS promove o acesso à 2ª dose por meio de agendamento prévio no site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. Após o agendamento, o usuário deverá levar no dia e horário marcados, obrigatoriamente, original e cópia do Cartão SUS, comprovante de residência (local onde reside), cartão de vacina e documento de identificação com foto.