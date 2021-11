quem ainda vai receber benefício nesta semana

O Governo Federal ainda não definiu todos os detalhes dos pagamentos do Auxílio Brasil. Mas antes mesmo dessas definições, o fato é que os repasses estão seguindo normalmente nesta semana. De acordo com o calendário oficial do benefício, outros três grupos devem receber o dinheiro nos próximos dias.

O fato é que os pagamentos seguem acontecendo obedecendo o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). É por essa lógica que o usuário vai saber exatamente qual o dia em que ele vai receber esse benefício. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de brasileiros estão pegando esse dinheiro agora.

Nesta quarta-feira (24), por exemplo, é a vez dos usuários que tenham o NIS terminando em 6. Na quinta-feira (25) é a vez de quem tem o NIS terminando em 7. A semana termina na sexta-feira (26) com os pagamentos para aqueles que terminam em 8. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui. Veja abaixo:

Quarta-feira (24) – NIS terminando em 6

Quinta-feira (25) – NIS terminando em 7

Sexta-feira (26) – NIS terminando em 8

Como se pode ver, nós estamos nos aproximando dos últimos pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro. O fato é que na próxima semana, apenas mais dois grupos receberão esses duas últimas parcelas. Pelo menos é isso o que o calendário oficial está apontando neste momento. Veja abaixo:



Segunda-feira (29) – NIS terminando em 9

Terça-feira (30) – NIS terminando em 0

Neste primeiro momento, apenas os usuários que já faziam parte do Bolsa Família é que estão podendo receber o benefício. O plano do Governo Federal é mudar isso a partir do próximo mês de dezembro, mas isso também não está confirmado oficialmente.

E quando mais gente vai entrar no Auxílio?

Pelos planos do Governo Federal, a ideia é inserir mais 2,4 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. E isso já teria até data para acontecer. Seria no próximo mês de dezembro, ou seja, a partir do segundo pagamento.

Nesta quarta-feira (24), o líder do Governo no Senado Federal, o Senador Fernando Bezerra Coelho (MCB-PE) disse que o valor do Auxílio vai subir para R$ 400 ainda antes do próximo natal. Pelo menos essa é a promessa.

O fato é que isso ainda não está definido. É que para aumentar o valor e a quantidade de usuários do programa vai ser preciso aprovar a PEC dos Precatórios, que ainda está em tramitação no Senado Federal.

Como anda a PEC dos Precatórios?

O que se sabe até aqui é que a PEC dos Precatórios já passou pelo crivo dos Deputados Federais em dois turnos. Agora, o texto está em tramitação no Senado, mas ainda sem uma data exata para a sua votação.

De acordo com o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a votação sobre essa pauta deve acontecer ainda na próxima semana. E mesmo assim não há garantia de que ela vai ser aprovada pelos parlamentares.

Além disso, mesmo que ela passe por uma aprovação, pode ser que ela tenha que voltar para a Câmara dos Deputados. É que por se tratar de uma PEC, esse assunto precisa ser pacificado entre as duas casas.