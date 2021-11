‘Quem é esse? É solteiro?’, pergunta Anitta sobre Arrascaeta, do Flamengo

Um momento bem-humorado está repercutindo nas redes sociais. Após a notícia que a cantora Anitta irá se apresentar na final da Libertadores, a artista perguntou quem era Arrascaeta, meio-campista uruguaio do Flamengo.

Um perfil de Instagram especializado em notícias de celebridades publicou uma imagem das duas personalidades lado a lado, em referência à notícia do show na decisiva do torneio continental, neste sábado, em Montevidéu, no Uruguai, onde o rubro-negro irá jogar contra o Palmeiras.