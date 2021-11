Quem era o produtor baiano morto em acidente com avião de Marília Mendonça

Um dos mortos no acidente do avião de Marília Mendonça, além da cantora, foi o produtor dela, Henrique Ribeiro Bahia. Baiano de Salvador, ele acompanhava Marília nos shows e nos trabalhos.

Há cinco dias, o produtor publicou uma foto no Instagram ao lado de Marília Mendonça. Na legenda, Henrique escreveu: “trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida”. Ele comemorava a volta da cantora aos palcos, após mais de um ano e meio sem eventos, por causa da pandemia da Covid-19.

Em seu perfil nas redes sociais, Ribeiro publicou um vídeo em que conversa com Marília logo antes do embarque no avião que viria a cair. Ele brinca sobre o que ela estava carregando na grande mala vermelha.