quem recebeu novembro, está confirmado em dezembro?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil agora em novembro. Para quem ainda não sabe, esse é o projeto que está substituindo o Bolsa Família. Neste primeiro momento, apenas os usuários que estavam no programa anterior é que estão tendo direito de pegar as novas parcelas.

Segundo as informações oficiais, nós estamos falando de algo em torno de 14,5 milhões de brasileiros. São pessoas que estão pegando esse primeiro montante. Eles não precisaram realizar qualquer tipo de recadastramento para entrar no benefício em questão. Eles migraram de projeto automaticamente.

Agora esses cidadãos querem saber se eles seguirão recebendo o benefício no próximo mês de dezembro. E a resposta é sim. Na verdade, esse é o público que pode ficar mais tranquilo neste momento. É que independente do que aconteça no Congresso e no Planalto, o pagamento deles está garantido.

Possibilidades

Se a PEC dos Precatórios não passar



Você Pode Gostar Também:

Caso a PEC dos Precatórios não passe, então o Governo Federal não vai ter mais espaço para aumentar o programa em questão. Mas isso só mexe com as pessoas que estão fora do projeto. Esses 14,5 milhões que já estão recebendo, seguirão normalmente

Se a PEC dos Precatórios passar

Caso a PEC dos Precatórios passe pelo Senado, nada muda também. Nesta situação, novas pessoas que não estavam no programa passarão a poder entrar. Mas quem está dentro não sofre nenhum tipo de alteração. Seguem recebendo normalmente

Se a MP do Auxílio Brasil for rejeitada

Há ainda a possibilidade de não aprovação da MP do Auxílio Brasil. Se isso acontecer, esse programa deixa de existir. Mas calma. Se isso acontecer, volta o Bolsa Família anterior, aquele mesmo que estava sendo pago até outubro. E aí esses 14,5 milhões seguem recebendo normalmente

O que muda são os valores

Mas então alguma coisa muda para essas pessoas? Sim. Na verdade, esses brasileiros precisam se preocupar mesmo é com a questão dos valores que estão recebendo neste Auxílio Brasil neste momento.

É que de acordo com relatos nas redes sociais, alguns usuários estão dizendo que estão recebendo menos agora do que recebiam antes da chegada do Auxílio Brasil. Pelo menos é isso o que eles estão dizendo.

Para que esse patamar suba para um nível acima de R$ 400, então aí sim a PEC dos Precatórios volta a ser decisiva. De acordo com o Governo, o aumento só vai acontecer, caso o Congresso aprove esse texto.

Quem está fora do Auxílio

Quem está fora do Auxílio Brasil neste momento é quem precisa se preocupar com mais força. Acontece que esse público não tem a mínima ideia do que vai acontecer com eles a partir do próximo mês de dezembro.

Existe, sim, a chance de que essas pessoas entrem no Auxílio Brasil a partir do próximo mês de dezembro. Mas o fato é que também existe a chance de que elas, ou pelo menos boa parte delas, não entrem.

Essa falta de definição está tirando o sono de muita gente. E isso deve se alastrar por mais alguns dias. É que já se sabe que a PEC do Precatórios não deve mais entrar em votação no Senado nesta semana.