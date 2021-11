quem tem Caixa Tem não precisa baixar outro app

O Governo Federal lançou no final da última semana o aplicativo oficial do Auxílio Brasil. Com ele, o usuário do programa pode realizar consultas de informações importantes como datas de pagamentos e até mesmo o valor que o cidadão vai receber nesta primeira liberação do benefício.

Só que o que muita gente não sabe, é que não é necessário baixar esse aplicativo se você já tem o Caixa Tem. É que de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde por esses pagamentos, é possível fazer basicamente as mesmas atividades nas duas aplicações.

Pelo Caixa Tem também é possível, por exemplo, fazer transferências do dinheiro do novo programa. Além disso, ele também permite fazer pagamentos de boletos. Então aquela fala que está atrasada pode ser paga mesmo sem sair de casa através dessa aplicação. Nada muda neste sentido.

Quem estava no Auxílio Emergencial ou mesmo no Bolsa Família sabe bem como esse apo funciona. Com ele, era possível movimentar esses benefícios. Para alguns desses grupos, ele acabava sendo a única opção. Os projetos em questão chegaram ao fim no último mês de outubro, mas o app segue.

Quem tem o app antigo do Bolsa Família precisa fazer a atualização para a nova versão. Na verdade, o aplicativo do Auxílio Brasil nada mais é do que uma versão atualizada do programa do benefício que o antecedeu. Para atualizar, basta ir até a loja de aplicativos de sua preferência no seu celular.



Você Pode Gostar Também:

Auxílio Brasil começou

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio Brasil começou a ser pago pelo Governo Federal na última quarta-feira (17). Naquela data, foi o dia dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Só que neste primeiro momento, apenas os usuários que estavam no Bolsa Família é que irão seguir recebendo esse benefício novo. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento. Mas o Governo quer mudar isso.

A ideia é inserir pelo menos mais 2,4 milhões de brasileiros no Auxílio Brasil a partir do próximo mês de dezembro. Além disso, eles também querem começar a pagar os repasses turbinados. Isso, no entanto, só vai acontecer em caso de aprovação da PEC dos Precatórios.

Como anda a PEC dos Precatórios

E como anda a PEC dos Precatórios. Para quem não lembra, esse texto passou pela aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados. Na ocasião, aquilo foi visto como uma grande vitória do Governo Federal.

Só que isso ainda não foi suficiente. Ainda de acordo com o Ministério da Economia, para aprovar o aumento do Auxílio Brasil para a casa dos R$ 400 vai ser preciso liberar a PEC dos Precatórios também no Senado Federal.

Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Nem mesmo o Governo Federal sabe quando o Senado vai começar a debater esse tema de fato. O Ministro da Cidadania, João Roma, disse que é preciso aprovar esse texto até o final deste mês de novembro.