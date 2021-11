Quer mais 20 minutinhos de sono? Aprenda a fazer bisnaguinha de liquidificador

Considerada por especialistas a refeição mais importante do dia, o café da manhã é o momento em que preparamos nosso corpo para enfrentar o dia, mas sabemos que sempre dá aquela preguiçinha, por isso, nossa dica é uma receita rápida e de liquidificador. Prepara o print e anota tudo.

Ingredientes:

2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)

2 colheres (sopa) de açúcar

3 gemas

2 ovos

3 colheres (sopa) de manteiga derretida

1 e 1/2 xícara (chá) de leite morno

1 colher (chá) de sal

6 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Óleo e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo:

Usando o liquidificador, bata o fermento, o açúcar, 2 gemas, os ovos, a manteiga, o leite e o sal. Leve a mistura para uma tigela e junte a farinha, aos poucos, até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos. Se necessário, adicione mais farinha.

Modele as bisnaguinhas do tamanho que quiser e coloque em uma fôrma grande untada e enfarinhada, mas não esqueca de deixar espaço entre elas. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Pincele com a gema restante batida e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Deixe amornar e aproveite.