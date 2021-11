“Quer se beneficiar de tudo” – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 2 (AFI) – Em entrevista a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o presidente do Atlético-MG, Sério Coelho, criticou o Flamengo por querer adiar o término do Campeonato Brasileiro. O executivo ainda fez referências a ações do clube carioca na CBF no passado, e disse que atualmente as coisas diferentes.

“O Flamengo não para, né? Ele quer se beneficiar de tudo, se sente o dono do mundo. Sempre foi assim e sempre será. Só que as coisas mudaram. No passado, o Flamengo conseguiu mudar a final do campeonato de 1980, a primeira rodada era no Maracanã, e a segunda no Mineirão. Ele conseguiu inverter. Mas, agora, os tempos mudaram e, hoje, tem pessoas mais sérias na CBF”, disse Coelho em entrevista.

MUDANÇA DE JOGOS

O presidente ainda continuou, e falou sobre as rodadas que o clube pediu o adiamento para não jogar duas rodadas, já que seus jogadores estavam servindo as seleções.

Em junho e julho, em uma data Fifa, o Flamengo pediu à CBF que não jogasse dois jogos, porque seus jogadores estavam nas seleções. A CBF permitiu e disse que, depois, ficaria apertado lá na frente. E nos deu essa oportunidade também. Na ocasião, eu reuni com a nossa comissão técnica e com o diretor de futebol e achamos por bem não adiarmos nossos jogos, porque ia complicar lá na frente, não ia ter datas. E o Flamengo quis, nós tínhamos o mesmo direito, porque cedemos jogadores para diversas seleções. Então ele já se beneficiou lá atrás, não jogando com o time desfalcado. Agora, ele quer se beneficiar novamente”, continuou.

GALO SE DARIA BEM

O vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, disse que caso ocorresse a mudança no campeonato, que terminaria dia 15 de dezembro ao invés do dia 9, o Atlético-MG se beneficiaria por ter mais tempo de descanso.

“O Flamengo ainda tem que jogar 13 partidas, o Atlético-MG, 12. Temos insistido com a CBF para mudarem o final do Brasileiro para o dia 15/12, pois teríamos 14 datas. Acabando dia 9, favorece ao Atlético-MG porque o Flamengo terá feito 13 jogos em 39 dias e o Atlético 12 em 45 dias”, escreveu em seu Twitter.

Temos insistido com a CBF para mudarem o final do Brasileiro para o dia 15/12, pois teríamos 14 datas.Acabando dia 9,favorece ao Atlético MG, porque o Flamengo terá feito 13 jogos em 39 dias e o Atlético 12 em 45 dias. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) November 1, 2021