Quer uma grana extra neste fim de ano? Confere as dicas!

Foi dada a largada para as compras e festas de fim de ano Hora de comprar presentes, reformar a casa, investir na beleza e sair da dieta. Segunda quinzena de novembro começou e a energia da população já está concentrada em Natal e Réveillon. Então, se vamos gastar dinheiro, vamos pensar como em ganhar também, topa?!

Uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima que as vendas no comércio varejista brasileiro devem crescer cerca de 4,9%, até o final do ano. Segundo os especialistas, o avanço na vacinação é um dos principais fatores de estímulo para a circulação de pessoas e o crescimento das vendas.

Ainda 12,4% abaixo do nível pré-pandemia, todos os setores econômicos precisaram se reinventar, adaptando planejamentos e estimativas para uma realidade inesperada.

Acontece que, em meio às possibilidades de aquecimento do mercado, acende também a oportunidade de ganhar um dinheiro extra com a venda de produtos e serviços, que aumentam, consequentemente, a demanda no final de ano.

Para te ajudar na hora de escolher no que investir, separei algumas atividades que podem se encaixar no seu perfil, sem exigir grandes investimentos iniciais.

1) Dog Sitter ou Cat Sitter

Se você ama animais e não vai viajar no final do ano, que tal investir no cuidado com os pets? Você pode passear com os cães enquanto os donos viajam, ou só os visitar para colocar a alimentação. Gera tranquilidade para os tutores e um dinheiro extra para você! 2) Personal Shopper

Você é conhecido(a) pelo bom gosto, conhece todas as tendências e ama compras? Pode ser que alguém precise da sua ajuda. Você pode sair com o/a cliente para fazer compras, ou simplesmente comprar os presentes para quem não se sente ainda seguro(a) para sair de casa e ir a centros de compras. 3) Bazar

Uma boa alternativa para levantar uma grana e ainda liberar espaço nos armários, é juntar uma turma de amigos(as) e promover um bazar com roupas e utensílios interessantes e que podem ser vendidos. Aproveite essa temporada de compras e coloque o que está parado para circular. 4) Aulas presenciais e online

Você sabe muito sobre um tema ou técnica e está pronto(a) para compartilhar? Que tal anunciar para a sua rede que agora é possível aprender mais sobre esse assunto contigo? Tenho certeza de que vai ter gente interessada no seu conhecimento. 5) Vendas em geral

Tem um dinheiro para investir? Pode ser interessante comprar artigos de vestuário ou de decoração e anunciar esse seu novo negócio. Ofereça vantagens, tenha preços competitivos, facilidade de pagamento e ganhe dinheiro!

Uma coisa é certa, não dá para ficar parado.