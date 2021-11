Quiabada diferente: aprenda a fazer uma deliciosa receita com abóbora e couve-flor

A quiabada é um clássico da cozinha baiana e dos brasileiros. O acompanhamento perfeito em muitas refeições, nessa receita especial do site Panelinha, o ensopado ganha uma nova versão: sem carnes, cheio de legumes e com muito sabor. Servindo até seis porções, o tempo de preparo é de 1h. Uma delícia para um almoço de sábado!

1. Lave e seque bem os quiabos com um pano de prato limpo. Descarte as pontas e corte cada um em fatias de 3 cm. Corte a couve-flor em floretes de 3 cm, lave e seque bem. Lave, seque e corte o pimentão ao meio; descarte as sementes e corte em cubos de 0,5 cm.