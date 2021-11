Rainer Cadete comenta sobre cenas de sexo em Verdades Secretas 2: ‘Não tenho pudores’

Em entrevista à Vogue Brasil, Rainer Cadete contou sobre os bastidores e gravações de cenas de sexo de “Verdades Secretas 2”. O ator afirmou que não se sente evergonhado ao gravar o conteúdo sensual, alegando “não ter pudores”.

Questionado sobre como se sentiu durante as cenas quentes da segunda temporada da trama, Cadete disse ter se sentido bem a vontade.

“A Amora Mautner trouxe essa liberdade para a gente opinar e fazer a cena até onde a gente se sente à vontade. A gente pode estabelecer onde é o limite. E isso tudo deixa mais interessante. A gente co-dirige com os diretores. Não fico envergonhado. Não tenho pudores, acho que o sexo faz parte da vida, ele conta história também.”, contou.

O ator também falou sobre sua relação com o assunto, e destacou que acha “natural” trabalhar em uma produção com muitas cenas de sexo.

“Acho legal fazer parte de um produto que conta a história por meio do sexo, porque ele é natural. Todos nós saímos de um ato sexual, então, não tem porque termos esse tabu. Finalmente chegou um produto no Brasil que fala sobre isso de maneira elegante e com todo o cuidado necessário. A gente faz exames diariamente, usa máscaras, higieniza, coloca tapa sexo, tudo da forma mais cuidadosa possível”, disse.

Cadete inda revelou ter se alimentado bastante durante a pandemia e a preparação que fez para o papel.

“Aprendi a fazer pão, fazia todo dia e comia. Emagreci em torno de 15 kg. Mas agora engordei cerca de 5 kg. É um trabalho acompanhado por muitos profissionais, como nutrólogo, nutricionista, personal trainer. Com muita disciplina eu consegui os resultados que queria e fiquei bem feliz com esse novo corpo do Visky”, celebrou.

Outro ponto discutido durante a entrevista foi o assédio. Segundo o ator, desde o anúncio da segunda temporada, ele vem sendo assediado por homens e mulheres.

“Eu não coloquei na balança para saber se o assédio é maior por homens ou mulheres, mas, com certeza, aumentou muito com a nova temporada. Acho que é natural, o personagem tem esse apelo sensual e sexual. Acho natural mexer com a imaginação das pessoas. Acho que faz parte, sinal que funcionou. Há toda uma preparação que as pessoas não fazem ideia para chegar àquela cena de alguns minutos na TV, são horas, meses de dedicação.”, refletiu.

Por fim, Cadete falou sobre a importância da produção, que trabalha para entregar o melhor resultado.